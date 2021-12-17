الحكومة تنفي تدشين صفحات على مواقع التواصل لتقديم خدمات تموينية مقابل مبالغ مالية

كتب - محمد غايات:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن تدشين وزارة التموين صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تقديم خدمات تموينية مقابل الحصول على مبالغ مالية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح لمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، الجمعة، أنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، أكدت أنه لا صحة لتدشين الوزارة أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بدعوى تقديم عدة خدمات تموينية مقابل الحصول على مبالغ مالية، مُشددةً على أن تلك الصفحات مزيفة، وغير تابعة للوزارة، مُوضحةً أن التقديم على أي من الخدمات التموينية تتم بشكل مباشر من خلال موقع "دعم مصر" عبر الرابط التالي: "www.tamwin.com.eg" أو بوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: "digital.gov.eg"، أو التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب تمويني بالأوراق المطلوبة للحصول على الخدمة، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء تلك الصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية والاستيلاء على أموالهم، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الصفحات المزيفة.

وفي سياق متصل، تم صرف أكثر من 70% من مقررات شهر ديسمبر التموينية حيث تواصل الوزارة عمليات صرف المقررات التموينية عن شهر ديسمبر الجاري، من خلال 38 ألف منفذ تمويني منتشر على مستوى المحافظات، ما بين جمعيتي وبقالي التموين، وكذلك المجمعات الاستهلاكية، كما تقوم الوزارة بمتابعة عمل المنافذ من خلال عملية صرف المقررات التموينية، والتأكد من مدى التزامها بصرف مقررات الدعم السلعي، لأصحاب البطاقات التموينية بالأسعار المحددة دون أي زيادة.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني.