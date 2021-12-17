وزيرة الهجرة تلتقي ممثلين عن الجالية المصرية بدبي

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التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مع ممثلين عن الجالية المصرية بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار الحرص على تعريف المصريين بالخارج بالمستجدات التي تحدث على أرض مصر من تنمية ونهضة حقيقية في مختلف المجالات.

وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الجمعة، أن اللقاء حضره السفير شريف الديب قنصل عام مصر في دبي، السفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وائل فتحي نائب القنصل العام في دبي، والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب عمرو هندي عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج وكيل لجنة الشئون الأفريقية، وكذلك ممثلين عن وزارة الداخلية والبنوك الوطنية، وراعي كنيسة ماري مينا بجبل علي، وراعي كنيسة الشارقة، ورؤساء الأندية المصرية في دبي.

وقالت الوزيرة "إن لقاء المصريين بالخارج ومن بينهم الأجيال الناشئة، يأتي إيمانا بأهمية دور المصريين بالخارج في الترويج للوطن، وتعريفهم بما يحدث في مصر، باعتبارهم سفراء ينقلون الحقيقة ولديهم الفرصة للرد على أي شائعات، بالاضافة إلى الاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم"، مشيرة إلى جهود الوزارة في دعم الهوية والتعريف بجهود الدولة والتنمية التي تحدث على أرض مصر.

ولفتت إلى أهمية المعسكرات التي تعقدها الوزراة لشباب المصريين بالخارج لتعريف هؤلاء الشباب بالصورة الصحيحة للدولة المصرية وما يحدث بها من تنمية، وتزويدهم بالمعلومات السليمة عن وطنهم؛ ليتمكنوا من نقل صورة مشرفة عن مصر إلى المجتمعات التي يعيشون فيها بالخارج.

وأضافت "أن الدولة المصرية والوطن العربي يواجهان حروبا كثيرة.. ليست الحروب أسلحة فقط، ولكن طمس هوية وشائعات كثيرة تشكك في مصداقية الدول وقدرتها على النهوض بشعبها".

وتابعت "جاءت مبادرة (اتكلم عربي) بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية المصرية والعربية"، مذكرة بأن وزارة الهجرة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة ضمن المبادرة، منها إطلاق التطبيق الإلكتروني "اتكلم عربي" ليكون أول تطبيق إلكتروني لتعليم اللغة العربية موجه للمصريين بالخارج، بطريقة مصممة للتعريف بالثقافة والتقاليد المصرية، ونوهت بأهمية دور الأسرة في تربية أولادنا على حب الوطن والارتباط به.

من جانبه، رحب السفير شريف الديب قنصل عام مصر في دبي بوفد وزارة الهجرة والنواب موجها تحية تقدير للوزيرة نبيلة مكرم لدورها في وصل المصريين بالخارج بالوطن واهتمامها بالجالية في الإمارات ومتابعة كافة تفاصيلها لدرجة التواصل اليومي للتنسيق من أجل تلبية طلبات المواطنين ويتم الاستفادة أيضا من خبراتها في العمل القنصلي والتواصل مع الجاليات.

جدير بالذكر أن وزيرة الهجرة تقوم بزيارة للإمارات العربية للقاء الجالية وللترويج لأهداف المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" بالجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي، في الفترة من 15 وحتى 18 ديسمبر الجاري، وتتضمن أنشطة ترفيهية وثقافية لأبنائنا من سن 4 سنوات حتى 14 عاما؛ لتعلم اللغة العربية والثقافة والهوية المصرية والعربية، كما سيتضمن يوم 18 ديسمبر جلسة حوارية حول المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.​