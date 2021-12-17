القوى العاملة: تحويل 1.6 مليون جنيه مستحقات 52 عاملا مصريا غادروا الأردن

أ ش أ

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تحويل القائمة الـ 61 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 52 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وأضاف سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة - أن المستحقات بلغت 103 آلاف و793 دولارا أي ما يعادل مليونا و625 ألف جنيه مصري تقريبا، ويقوم المكتب تباعا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

من جانبه، قال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة إن الوزير تلقى تقريرا بذلك عبر طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن، ناشد فيه جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمراجعة الأسماء على موقع الوزارة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن؛ للاستعلام عن الأسماء.

وبدوره، أوضح رئيس مكتب التمثيل العمالي بالأردن أنه في حال إذا كان الاسم موجودا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورا، مؤكدا أنه سوف يتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يوما من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، فضلا أنه سيقوم بالتنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعا فور تدقيقها حفاظا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.