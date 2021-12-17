محافظ القاهرة يصدر توجيها بشأن سيارات التاكسي في العاصمة

كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على ضرورة عمل دراسة علمية شاملة لكل مواقف السيارات بالعاصمة وحركة تردد السيارات عليها ومدى تكدس الخطوط، وخطوط السير، وعدد السيارات المتمركزة بها لتحقيق التواصل مع باقي خدمات النقل العام التي تقدمها المحافظة ووسائل المواصلات الأخرى كمترو الأنفاق بما يدعم منظومة النقل الجماعي بالمحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحصر المواقف الرسمية والعشوائية على مستوى محافظة القاهرة ووضع رؤية شاملة لتطوير المواقف الحالية مع دراسة إمكانية إقامة مواقف جديدة لتتواكب مع التطوير الشامل بالمحاور داخل القاهرة في إطار الرؤية الشاملة للدولة لتخفيف التكدس المروري بشوارع العاصمة.

شهد اللقاء نواب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد وممثل الإدارة العامة لمرور القاهرة، ومديري مشروعي الساحات والسيرفيس، وتخطيط المرور.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة الاستفادة الكاملة من كل الإمكانات المتوفرة لدى الأجهزة المعاونة المختلفة لتحقيق رضاء المواطن وتقديم خدمة أفضل له، مشيرًا إلى أن الدراسات التنفيذية ستكون مرحلية مع وضع رؤية شاملة لأعمال التطوير مطالبًا بتوفير أماكن لانتظار سيارات التاكسي بجانب الميكروباص في المواقف.

وذكر ممثل الإدارة العامة لمرور القاهرة أن العاصمة بها ١٣ موقفا رسميا تخدم ما يقارب ١٨ خطا بإجمالي ١٣ ألف مركبة ميكروباص مرخصة، كما يوجد ما يقارب ١٠ آلاف ميكروباص تعمل بمواقف عشوائية ظهرت نتيجة للطلب المتزايد من المواطنين عليها.