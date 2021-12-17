كورونا في 24 ساعة| الصحة: انتهاء الموجة الرابعة.. تفجر الأوضاع ببريطانيا جراء "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 695 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 310049 حتى اليوم.

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