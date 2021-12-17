حدث ليلاً| كارثة في أسوان.. إطلاق نار بموقع للبحرية الأمريكية في إيطاليا

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

بالأسماء.. ضحايا ومصابو حادث تصادم أتوبيسي أسوان

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 45 آخرين، مساء الخميس، في تصادم وقع بين أتوبيسين على طريق أسوان - أبو سمبل السياحي.

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"اتعلق في باب العربية".. الداخلية تكشف ملابسات فيديو مصرع شخص في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعلقه بباب سيارة "ميكروباص" وسقوطه أرضا بسوهاج مما تسبب في وفاته.

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نقيب الأسنان: تقدمت بطلب لإدراج فرشاة الأسنان على البطاقة التموينية

قال الدكتور إيهاب هيكل، النقيب العام لأطباء الأسنان، إنه تقدم بطلب لوزير التموين لإدراج فرش الأسنان على البطاقة التموينية.

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إغلاق موقع تابع للبحرية الأمريكية في إيطاليا بعد أنباء عن إطلاق نار

ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم إغلاق موقع دعم تابع للقوات البحرية العسكرية الأمريكية في مدينة نابولي الإيطالية إثر أنباء أفادت بوقوع إطلاق نار.

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رويترز: الأطراف المتبقية بالاتفاق النووي سيجتمعون غدا لتأجيل المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق

قال ثلاثة دبلوماسيين اليوم الخميس إن الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 ستجتمع الساعة 1300 بتوقيت جرينتش غدا الجمعة لتأجيل المحادثات بشأن إنقاذ الاتفاق، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: أمطار والعظمى في القاهرة 18

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة غدًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

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برلمان النمسا يوافق على السماح بالانتحار بمساعدة الطبيب

وافق برلمان النمسا على القواعد القانونية للانتحار بمساعدة طبيب بأغلبية كبيرة مساء اليوم الخميس بما يتيح للمصابين بمرض عضال في النمسا حق استخدام الحقن المميتة اعتبارا من العام الجديد.

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البحرية الأمريكية تنقذ مهربي مخدرات إيرانيين عقب حريق بقاربهم

قالت البحرية الأمريكية في بيان اليوم الخميس إنها أنقذت خمسة يشتبه بأنهم مهربو مخدرات من إيران بعد أن شب حريق في قاربهم تسبب في انفجار لدى وجوده ببحر عمان.

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