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​الأولاد والعمالة المنزلية.. 5 فئات مستثناة من "PCR" عند السفر للسعودية

06:30 ص الجمعة 17 ديسمبر 2021
​الأولاد والعمالة المنزلية.. 5 فئات مستثناة من "PCR" عند السفر للسعودية

تحليل PCR

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، آخر قرارات المملكة بشأن السفر والدخول إلى الأراضي المقدسة والإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن.

وأوضح حنفي لمصراوي، أن المملكة قررت استثناء بعض الفئات من فحص PCR قبل القدوم إلى أراضيها.

ويرصد "مصراوي" الفئات المستثناة على النحو التالي:

- استثناء زوج المواطنة السعودية.

- استثناء زوجة المواطن السعودي.

- استثناء أولاد المواطنين من غير السعوديين.

- استثناء والدي المواطنين من غير السعوديين.

- استثناء العمالة المنزلية المصاحبين للمواطنين السعوديين القادمين من خارج المملكة.

وأكدت المملكة العربية السعودية، أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية.

السعودية عادل حنفي الإتحاد العام للمصريين بالسعودية الأراضي المقدسة تحليل PCR فيروس كورونا

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