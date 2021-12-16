الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: أمطار والعظمى في القاهرة 18

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة غدًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتشهد حالة الطقس سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث (50 إلى 60%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وخفيفة بنسبة (30%) على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلنا ومن القناة، قد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما يشهد الطقس نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وينشر مصراوي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على مختلف أنحاء الجمهورية على النحو التالي: