Masrawy logo white

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: أمطار والعظمى في القاهرة 18

11:37 م الخميس 16 ديسمبر 2021
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة: أمطار والعظمى في القاهرة 18

الطقس

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة غدًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وتشهد حالة الطقس سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث (50 إلى 60%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وخفيفة بنسبة (30%) على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلنا ومن القناة، قد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما يشهد الطقس نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وينشر مصراوي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على مختلف أنحاء الجمهورية على النحو التالي:

182fb52f-012b-49a9-8173-4a5b6c1a28ef

الطقس درجة الحرارة الرياح الامطار الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • 31 حالة وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا