حماية المستهلك: قرارات مهمة بشأن توكيلات السيارات الصينية الأربعاء

(مصراوي):

قال الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مجلس إدارة الجهاز سيتخذ قرارات مهمة وقوية في اجتماعه الأسبوع المقبل لضبط سوق السيارات، والتعامل مع جميع السلع المعمرة التي تدخل السوق المصرية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "عربيتي" على راديو مصر، إن هذه القرارات أمام مجلس إدارة الجهاز منذ 6 أشهر وسيتم بحثها في اجتماع الأربعاء المقبل.

وأشار حسام الدين ردًا على سؤال مقدم البرنامج الإعلامي هشام الزيني، بشأن توكيلات السيارات الصينية العديدة التي دخلت السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، إن الجهاز يتشدد في مسألة ضمان السلعة، مؤكدًا أنه يجب التزام الشركات بتقديم منتج غير معيب، وأن يؤدي هذا المنتج مهمته على أكمل وجه خلال فترة الضمان دون أي تكلفة على المستهلك.

وتابع: "لا يجوز وجود أي سيارة أو سلعة في السوق المصرية بدون مركز خدمة لصيانتها".