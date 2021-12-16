​صالحة بنسبة 93%.. مستشار وزير الزراعة يكشف مراحل تطور مشروع الدلتا الجديدة

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور نعيم مصيلحي مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للتوسع الأفقي، عن مراحل تطوير مشروع الدلتا الجديدة، مؤكدا أن المشروع ينفذ على قدم وساق وفقا للجدول الموضوع من جانب الدولة.

وقال مصيلحي لمصراوي، إن المشروع يضمن تنفيذ مجمعات صناعية تعتمد على الإنتاج الزراعي -"تصنيع زراعي"- لافتا إلى أنه تم إصدار الموافقة على إنشاء محطات التعبئة والتغليف وتصنيع المنتجات الزراعية، بجانب محطات التصدير والإنتاج الحيواني وتصنيع منتجات الألبان.

وأشار إلى أن عملية الدراسة الحقلية، بدأت في ديسمبر 2020 حتى 15 فبراير لعام 2021 واستمرت عملية كتابة التقارير والتي انتهت في 10 مارس 2021، والتي أسفرت نتائجها عن صلاحية هذه المنطقة للزراعة بنسبة 93%.

وأوضح مستشار الوزير، أن وزارة الزراعة تعمل على خلق آلاف فرص العمل، وتدريب شباب الخريجين من التخصصات الزراعية، لاكتساب خبرة العمل بالمناطق الصحراوية، مع استخدام أحدث سبل الزراعة والري بشكل عملي.

من جانبه، قال الدكتور محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، إن مشروع الدلتا الجديدة يشهد مراحل متقدمة، وتم الانتهاء من شبكة الكهرباء وتوصيل مواسير البور النقالة للمياه، مشيراً إلى الانتهاء من خريطة الطرق الداخلية للمشروع.

وأكد الشحات، لـ"مصراوي"، أن المشروع سيشهد الزراعات الاستراتيجية مثل القمح والذرة وعدد من المحاصيل البستانية التي تناسب طبيعة المنطقة والخضروات، متابعا:"المشروع يحظى باهتمام كبير من كافة أجهزة الدولة".

جدير بالذكر، أن المشروع يضم حوالي 688 ألف فدان "منطقة الدراسة بالخريطة السابقة" جنوب محور الضبعة، وغرب الدلتا القديمة، بجانب مشروع مستقبل مصر والمقام على مساحة 500 ألف فدان، ويشمل المشروع أيضًا قرابة 250 ألف فدان متداخلة مع "منطقة الدراسة" تخص مشروعات الخدمة الوطنية، ويتكلف استصلاح الفدان الواحد حوالي 200 ألف جنيه.