​الفئات ونوع اللقاح.. كل ما تريد معرفته عن الجرعة الثالثة للقاح كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

وافقت الحكومة على منح جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية.

ويرصد "مصراوي" في التقرير الآتي كل ما يخص الجرعة الثالثة على النحو التالي:

نوع الفئات:

- الفئات التي سيتم تطعيمها بالجرعة الثالثة المعززة للمناعة، تشمل: (كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي).

- سيتم إرسال رسائل لهذه الفئة المستهدفة من واقع قاعدة البيانات المتاحة، لتحديد توقيت ومكان تلقي اللقاح.

الفئات المستهدفة:

سيتم إعطاء الجرعة الثالثة المعززة من لقاحات كورونا لـ 4 فئات تعد الأكثر عرضة لخطر العدوى بالفيروس وهم: (مرضى نقص المناعة الأولية - من يخضعون للعلاجات المثبطة للمناعة - كبار السن - الأكثر عرضة للإصابة كالعاملين في القطاع الطبي).

- توافر الجرعات اللازمة من مختلف أنواع اللقاحات، بعدد 23 مليون جرعة تعزيزية حتى 30 يونيو 2022.

الخط الساخن:

حال عدم استقبال المواطن لرسالة على الهاتف المحمول بالتوجه لتلقي الجرعة الثالثة، يجب الاتصال بالخط الساخن 15335 أو مراسلة تطبيق الـ"واتس آب" على رقم 01555005500 المخصص لمنظومة اللقاحات.

نوع الجرعة الثالثة:

- الجرعة المعززة (الثالثة) ستكون من نفس نوع اللقاح الذي حصل عليه المواطن في الجرعتين الأولى والثاني إن كان متوفرًا بمركز التطعيمات.

- إن لم يتوفر نفس نوع اللقاح، فسيحصل على أي نوع آخر موجود"، بحسب عضو اللجنة العلمية.

أماكن تلقي اللقاح:

محطات مترو الأنفاق، أو محطات القطارات ومراكز التسوق الكبرى "المولات التجارية".

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