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السبت المقبل.. الصحة تخاطب المواطنين للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

11:01 م الخميس 16 ديسمبر 2021
السبت المقبل.. الصحة تخاطب المواطنين للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

لقاح كورونا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث بإسم وزارة الصحة، إنه اعتبارًا من يوم السبت القادم، ستبدأ الوزارة في إرسال رسائل للمواطنين الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية 6 أشهر للحصول على الجرعة الثالثة التعزيزية في نفس المكان الذي تلقى فيه اللقاح، مشيرًا إلى انه مش مطلوب من المواطنين التسجيل.

وأضاف "عبدالغفار"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر"، أنه لذي سيحصل على الجرعة المعززة سيحصل على بطاقة جديدة تفيد بحصوله عل الجرعة الثالثة.

لقاح كورونا حسام عبدالغفار وزارة الصحة فيروس كورونا

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