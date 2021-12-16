هيئة الدواء: ندرس تشريع قوانين لتنظيم الممارسات الترويجية

كتب- يوسف عفيفي:

ناقشت جلسة الامتثال وأخلاقيات المهنة لتجارة وصناعة الأدوية بمنتدى مصر الطبي 2021، كيفية تشريع أساليب الدعاية في سوق الدواء المصري لجميع الشركات العاملة ومكافحة الفساد في تجارة الأدوية.

وتناولت الجلسة، أهم القوانين والقواعد العالمية المستخدمة في تنظيم طريقة العمل وطرق الدعاية المستخدمة من الشركات، بالإضافة إلى جهود هيئة الدواء المصرية المبذولة في مراقبة وضبط الممارسات التي تخضع للهيئة فى سوق الدواء في مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور يسري نوار رئيس الجمعية المصرية لأبحاث وتطوير وتصنيع الدواء ورئيس لجنة الدواء بالغرفة الأمريكية والمدير العام - شركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية في مصر، وهادي زهدي مدير الامتثال والأخلاقيات بشركة سانوفي لمصر والسودان وإريتريا والدكتور أحمد صفوت حجازي مدير الأخلاقيات والامتثال بشركة تاكيدا لأوكرانيا وكومنولث الدول المستقلة.

ورحب ممثلو شركات الأدوية، بالتوصيات التي صدرت خلال الجلسة، وذلك بتشريع ميثاق مصري موحد لسوق الدواء، الأمر الذي يساهم في تنظيم طريقة العمل داخل سوق الدواء وسبل الدعاية والتي تصب أولاً وأخيراً في مصلحة المريض المصري.

وقالت الدكتور رشا زيادة مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة تعمل على قدم وساق من أجل مراقبة سوق الدواء ومحاربة المنتجات الطبية المضللة، وسوف تشهد الفترة المقبلة مجموعة من الخطوات الإيجابية والقوية التي تخدم السوق.

وأعلنت رشا خلال جلسة أخلاقيات تجارة وصناعة الأدوية بمؤتمر مصر الطبي، بدء تشكيل مجموعة عمل داخل الهيئة خلال الفترة القادمة تضم كافة الأطراف المعنية تقوم بالبحث والعمل حول إمكانية إتاحة ميثاق مصري لأنشطة قطاع الدواء والشركات المتعاملة فيها وذلك استجابة لتوصيات المؤتمر.

وأكدت مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أنه يوجد حاليا منصة إلكترونية للتعامل مع الشركات المحلية والدولية فيما يخص مراقبة المواد الدعائية للدواء، مشيرة إلى أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة المنوط بمراقبة سوق الدواء والجهة المنظمة لعمل شركات الأدوية المحلية والعالمية.

وقال الدكتور يسري نوار، إن مصر أصبحت لديها صناعة دواء قوية تنافس بها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشهدنا طفرة غير مسبوقة في توطين صناعة الدواء، وصناعة الدواء المحلية أثبت نجاحها خلال جائحة كورونا

وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة.

وأضاف يسري خلال جلسة أخلاقيات صناعة وتجارة الدواء فى مصر، أن مصر لديها استراتيجية ورؤية واضحة حول جذب الاستثمارات الخارجية في مجال الرعاية الصحية وصناعة الدواء تسعى لتحقيقها بحلول 2030، كما أننا نمتلك كافة المقومات التى تساعدنا على تحقيق هذه الاستراتيجية.

ومن جانبه قال السيد هادي زهدي، إن إنعقاد مؤتمر مصر الطبي هو فرصة كبيرة للخروج بتوصيات تنعكس وتخدم المريض المصرى، منوهاً إلى أهمية وجود ميثاق مصري يساعد في تنظيم عمل شركات الأدوية العالمية والمحلية.

وأشار زهدي، إلى أن الشركات العالمية تخضع الى العديد من قوانين مكافحة الفساد الصارمة مثل القانون الأمريكي والقانون البريطاني لمكافحة الفساد، يطبق على كافة الشركات المدرجة في بورصة نيويورك وبالتالي فهو مطبق على معظم شركات الأدوية العالميه؛ كما أشاد بجهود هيئة الدواء المصرية في تنظيم العمل بسوق الدواء، ونفخر بأننا لدينا هذه الهيئة في وطنا التي تشجع وتساعد على زيادة توطين صناعة الدواء، وجذب الاستثمارات الأجنبية لهذه الصناعة.

وقال الدكتور أحمد صفوت الحجازي، إن هيئة الدواء المصرية تلعب دورا هاما وبارزاً في سوق الدواء وتبذل الكثير من الجهود لتنظيم عمل السوق، لاسيما الجهود المبذولة لمراجعة المواد الدعائية و التعليمية والتفتيش عليها وكذلك العمل على قرارات جديدة لتنظيم المواد الدعائية والتعليمية والتوعوية عبر المواقع والمنصات الإلكترونية لمواجهة الإعلانات المروجة للمنتجات الطبية ومستحضرات التجميل.

وأخيرا، أكد صفوت، أن ما تبذله مصر من جهود للنهوض بالمنظومة الصحية واضح بشكل كبير على المستوى الإقليمي والذي يتماشى مع القواعد الإرشادية العالمية.

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