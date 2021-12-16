كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود الأسبوع المقبل، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس الجمعة 17 ديسمبر

يشهد الجمعة، سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث (50 إلى 60%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وخفيفة بنسبة (30%) على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومن القناة، قد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة الطقس السبت 18 ديسمبر

ويسود يوم السبت نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الأحد 19 ديسمبر

ويشهد يوم الأحد 19 ديسمبر، نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، فيما تتوقع هطول أمطار متوسطة بنسبة حدوث (40-50% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، مع اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح (60- 70كم/س) وارتفاع الموج (2-4 متر).

حالة الطقس الاثنين 20 ديسمبر

كما يسود يوم الاثنين 20 ديسمبر، نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق، بينما تهطل أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، كما يسود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح (70- 75 كم/س)، وارتفاع الموج (4-5 أمتار).

طقس الثلاثاء والأربعاء

كما يشهد يوما الثلاثاء والأربعاء هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، مصحوبة بنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وينشر مصراوي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة الأسبوع المقبل على النحو التالي: