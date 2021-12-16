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الزراعة: الإصلاح الاقتصادي حوّل مسار الاقتصاد المصري إلى الإنتاج

09:49 م الخميس 16 ديسمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة المصرية وكانت له نتائج إيجابية متعددة، يأتي على رأسها تعزيز مرونة الاقتصاد ما جعله أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية لدرجة أن مصر كانت واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي استطاعت تحقيق مؤشرات نمو إيجابية رغم ظروف جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال كلمته في لقاء جميعة رجال الأعمال المصريين، بحضور المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي في مجلس النواب، والدكتور عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، والمهندس علاء دياب رئيس لجنة الزراعة والري في جمعية رجال الأعمال.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أدى إلى تحويل مسار الاقتصاد إلى مسار إنتاجي متنوع يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية مع دعم قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو متوازن ومستدام، لافتًا إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها، أدت إلى تحسن كل مؤشرات الأداء المالي من حيث انخفاض معدل التضخم، وتحسين في نسب التشغيل وانخفاض نسبي في معدل البطالة، فضلًا عن تحقيق معدل نمو إيجابي، فضلًا عن دعم السياسات النقدية والمالية جعلت الدولة المصرية تكاد تكون الدولة الوحيدة في المنطقة التي تجنبت الانكماش الاقتصادي.

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