كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذرت هيئة الدواء المصرية، من استخدام تركيبات زيادة الوزن، التي تحتوي على الكورتيزون، أو ما يسمى بالخلطة الشعبية لزيادة الوزن؛ لأن استخدام الكورتيزون يسبب ضعف في المناعة، واضطراب الدورة الشهرية عند السيدات، وزيادة حب الشباب وشعر الوجه، كما يؤثر بشكل مضر على مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم.

هيئة الدواء: عادات علاجية مغلوطة

قالت الهيئة في بيان اليوم، إن هناك عادات دوائية مغلوطة فيما يخص استخدام الكورتيزون لعلاج النحافة، وأن استخدام تلك التركيبات ينتشر في بعض الأوساط الشعبية البسيطة، خصوصًا بالنسبة للفتيات المقبلات على الزواج، على اعتبار أن تلك التركيبات تعالج النحافة، وتجعل الوجه ممتلئًا، وتزيد حجم الخدين، وتجعلهما أكثر احمرارًا.

وأشارت الهيئة، إلى أن الكورتيزون يسبب زيادة الوزن عن طريق تغيير توازن الماء في الجسم، إضافًة لتأثيرها على عملية التمثيل الغذائي، وهي الطريقة التي يستخدم ويخزن الجسم من خلالها الدهون، والأحماض الأمينية والبروتينات، والكربوهيدرات، والجلوكوز.

هيئة الدواء: الكورتيزون يفقد الشهية ويزيد احتباس المياه

ويساهم في زيادة الوزن من خلال زيادة الشهية احتباس السوائل، تغيير مكان تخزين الدهون؛ فتزداد الدهون في البطن والوجه والرقبة، وأوضحت أن الوزن ينخفض مرة أخرى عند المريض بمجرد إيقاف تناول الكورتيزون.

وأهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الدعاية الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستخدام الكورتيزون دون إشراف طبي، وشددت على ضرورة استخدامها في الأغراض العلاجية المصرح بها فقط.