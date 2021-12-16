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رئيس "الرقابة الإدارية" يبحث سبل التعاون مع رئيس "النزاهة الوطنية اليونانية"

09:02 م الخميس 16 ديسمبر 2021
رئيس "الرقابة الإدارية" يبحث سبل التعاون مع رئيس "النزاهة الوطنية اليونانية"

حسن عبدالشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية

(مصراوي):

تباحث حسن عبدالشافى رئيس هيئة الرقابة الإدارية اليوم الخميس، والسيد Angelos Binis رئيس هيئة النزاهة الوطنية بدولة اليونان حول سبل التعاون الممكنة بين الجانبين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، على هامش اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشرم الشيخ.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المستقبلي بين الجانبين فى المسائل ذات الاهتمام المشترك وموضوعات منع ومكافحة الفساد والتوعية بمخاطرة، وتبادل الخبراء والخبرات
كما تضمن اللقاء الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية وهيئة النزاهة الوطنية بدولة اليونان خلال الفترة القادمة.

حسن عبدالشافى هيئة الرقابة الإدارية النزاهة الوطنية اليونانية

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