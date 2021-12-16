قانون العمل الجديد| 8 جزاءات للعامل المخالف تنتهي بالفصل

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت اللجنة العمالية المشكلة بمجلس إدارة الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رؤيتها في تعديل المادة 112 من قانون العمل الجديد، بشأن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقاً للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة.

وطالبت اللجنة في رؤيتها التي حصل "مصراوي" على نسخة منها بإضافة الفصل من الخدمة بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة.

ونصت المادة 112 على الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي:

1- الإنذار الكتابي.

2- الخصم من الأجر الأساسي.

3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز 3 أشهر.

4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

8- الفصل من الخدمة بعد العرض على المحكمة العمالية المختصة.

وكانت لجنة القوى العاملة والطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد رئيس اللجنة، أعلنت انتهاء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي تقدمت به الحكومة، تمهيدًا لإرسال مشروع القانون لهيئة مكتب مجلس الشيوخ لتحديد موعد مناقشته خلال أقرب جلسة عامة، بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة.

اقرأ أيضًا:

- قانون العمل الجديد| لا يوجد حق لصاحب العمل في فصل العامل والأمر متروك للقضاء