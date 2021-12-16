حدث في 8 ساعات| شرط الحصول على جرعة ثالثة من اللقاح ومحاولة انتحار شاب في المترو

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أهمها موافقة الحكومة على منح جرعة معززة من لقاح كورونا للمواطنين بشرط، وانتهاء موجة كورونا الرابعة، وتفاصيل محاولة انتحار شاب أسفل عجلات مترو الدقي، و6 خدمات تقدمها وزارة التموين من المنزل.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

- رسميا.. الحكومة توافق على منح جرعة معززة من لقاح كورونا للمواطنين بشرط

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالميا.

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- الطقس في 48 ساعة| رياح وأمطار.. وصقيع في هذه المناطق

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة خلال الـ48 ساعة المقبلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

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- الصحة: انتهاء موجة كورونا الرابعة.. وهؤلاء يتلقون الجرعة الثالثة من اللقاح

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر بدأت في كسر الموجة الرابعة من فيروس كورونا، خاصة عقب انخفاض الإصابات، مضيفًا أن ذلك يعد مؤشرًا على انتهاء الموجة الرابعة.

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- بيان رسمي يكشف تفاصيل محاولة انتحار شاب أسفل عجلات مترو الدقي

أعلن أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، تفاصيل محاولة انتحار شاب على أحد خطوط المترو.

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- "ناقوس خطر".. الصحة العالمية: متحور أوميكرون سيكون أكثر انتشارًا في يناير المقبل

أكد الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، أن متحور أوميكرون من المتحورات الأكثر انتشارًا كما سبقه متحور دلتا الذي كان يغطي أكثر من 60 % من الحالات.

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- 6 خدمات تموينية يمكن الحصول عليها إلكترونيا من المنزل

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية إصدار بعض الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال المكاتب والمراكز التكنولوجية وعبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.

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