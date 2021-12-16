طبيب يحذر هؤلاء المرضى من طقس الأسبوع المقبل

كتب- أحمد عبدالمنعم:

حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، مرضى الحساسية من طقس يوم الأحد المقبل.

وقال "الناظر"، في منشور على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، :"أرجو من مرضة الحساسية جميعًا سواء جلدية أو صدرية أو جيوب أنفية الحذر كل الحذر اعتبارًا من يوم الأحد المقبل بعد أن لاحظت أن خرائط الطقس العالمية تشير إلى أننا سنتعرض لرياح محملة بالأتربة مع انخفاض جديد في درجة الحرارة، حتى يوم الأربعاء ومتوقع أن يكون يوم الاثنين هو الأصعب".

ونصح الناظر بتناول أقراص مضادات للحساسية، مساء كل يوم اعتبارًا من الجمعة ولمدة أسبوع.

وأوضح: "تبدأ الرياح من يوم السبت والاحتياط واجب أما الأطفال فيتناولون معلقة من نفس الأدوية وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة والتدفئة الجيدة، وعند الخروج في الشارع نرتدي الكمامة لحماية الجهاز التنفسي من الأتربة، وأيضًا من لسعة برد الصباح الباكر، بالإضافة لضرورة الإغلاق الجيد لنوافذ المنازل".

وبالنسبة لكبار السن والأطفال الصغار يفضل بقائهم في المنزل يوم الاثنين والإكثار من شرب المياه والسوائل الساخنة يوميًا.​