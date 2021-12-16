ضبط بلجيكي وإسبانية يهربان مشغولات ذهبية وفصوص الألماس في المطار

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية وفصوص الألماس، أخفاها راكب بلجيكي وأخرى إسبانية داخل ملابسهما وعلى جسدهما، فور وصولهما من اليونان، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة "إيجن" اليونانية، رحلة رقم 3930 والقادمة من أثينا، اشتبه سالم عابد مأمور اللجنة الجمركية في راكب بلجيكي وراكبة إسبانية يحملان حقيبة سفر كبيرة و2 حقيبة وسط وحقيبة هاند.

وتم تمرير حقائبهما على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم شاهين مأمور الفحص، وتلاحظ وجود أجسام متماثلة، وبالعرض على حمدي حافظ نائب مدير الإدارة، قرر تكليف أماني عبداللة مأمور الجمرك تحت إشراف خالد شعبان لتفتيش الحقائب ، وتبين وجود الشهادات الخاصه بالماس داخل الشنطة الكبيرة دون وجود أية مشغولات مما أثار الشك، وتم تكليف نجاح لطفي مأمور الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيًا، وأماني عبدالله بتفتيش الراكبة ذاتيًا، وتبين وجود 24 دبلة من الماس بوزن 140 جرامًا، و68 كيسًا فيها فصوص من الماس بوزن 80 جرامًا في جيب البالطو الذي ترتديه الراكبة ومع الفصوص والدبل جميع البيانات الخاصه بها، ووجود 5 أساور من معدن أبيض وأصفر اللون بوزن 110جرام علي يد الراكب أسفل ملابسه الشخصية.

وقرر أحمد علي، مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.