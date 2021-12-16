كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة خلال الـ48 ساعة المقبلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة الطقس الجمعة

ومن المتوقع أن يشهد الجمعة، سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث (50 إلى 60%) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وخفيفة بنسبة (30%) على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومن القناة، قد تمتد إلى شمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس في 48 ساعة

كما يشهد الطقس نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

كما يشهد يوم السبت نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد درجات الحرارة المتوقعة خلال 48 ساعة مقبلة..

حالة الطقس الجمعة 17 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحري: 18 - 11

السواحل الشمالية: 17 - 11

جنوب سيناء 22- 15

شمال الصعيد: 18- 06

جنوب الصعيد: 21- 10

حالة الطقس السبت 18 ديسمبر:

القاهرة والوجه البحري: 19- 10

السواحل الشمالية: 18 - 11

جنوب سيناء 21- 15

شمال الصعيد: 18- 07

جنوب الصعيد 21- 10

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