الصحة: انتهاء موجة كورونا الرابعة.. وهؤلاء يتلقون الجرعة الثالثة من اللقاح

(مصراوي):

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر بدأت في كسر الموجة الرابعة من فيروس كورونا، خاصة عقب انخفاض الإصابات، مضيفًا أن ذلك يعد مؤشرًا على انتهاء الموجة الرابعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامج "اليوم" عبر "دي إم سي"، أن كل من مر عليه 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح ستصل إليه رسالة للتوجه إلى مكان تلقي الجرعة التعزيزية الثالثة، موضحًا أن الهدف من الجرعة الثالثة هو رفع الجهاز المناعي لتقليل حدة الإصابة بالفيروس.

وتابع أن الدولة لديها جميع اللقاحات التي جرت الموافقة عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن الجرعة التعزيزية الثالثة ليس شرطًا أن تكون من اللقاح الذي تلقاه المواطن في المرة الأولى.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، تلقيح 476 ألف طالب جرعة أولى من اللقاح فايزر، وحتى الآن سجل 700 ألف طالب ومستهدف تلقيح 7.5 مليون طالب، مشيرًا إلى أن لقاح فايزر هو المعتمد لتلقيح الطلاب والصغار ضد فيروس كورونا.