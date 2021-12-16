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السيسي ومدير وكالة الطاقة الذرية يبحثان آلية مبادرة "آشعة الأمل"

05:15 م الخميس 16 ديسمبر 2021
السيسي ومدير وكالة الطاقة الذرية يبحثان آلية مبادرة "آشعة الأمل"

السيسي ومدير عام وكالة الطاقة الذرية

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، رفائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وسامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة.

واستعرض الطرفان سبل التعاون بين مصر والوكالة الدولية في إطار المبادرة التي تعتزم الوكالة إطلاقها تحت عنوان "آشعة الأمل" لعلاج مرضى السرطان في أفريقيا، من خلال اختيار إحدى المؤسسات الطبية المصرية الرائدة، التي باتت تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال، ضمن المراكز الإقليمية التي ستقدم الدعم الفني اللازم للمبادرة داخل القارة.

كما تم التطرق إلى استضافة مصر في عام 2022 لقمة الأمم المتحدة القادمة لتغير المناخ COP27، وإمكانية الاستفادة من تنظيم هذا الحدث الضخم لإبراز أهمية دور الطاقة النظيفة التي تساعد على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة تغير المناخ، وهو ما تساهم فيه مصر بشكل لافت من خلال مشروع محطة الضبعة.

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