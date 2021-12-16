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السيسي يوجّه بمواصلة ميكنة كافة فروع ومكاتب الشهر العقاري والوثائق

05:12 م الخميس 16 ديسمبر 2021
السيسي يوجّه بمواصلة ميكنة كافة فروع ومكاتب الشهر العقاري والوثائق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية".

واستعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.

كما عرض المستشار عمر مروان ما تم بشأن تطوير المقر الرئيسي التاريخي لمصلحة الشهر العقاري، وجهود تطوير منظومة الشهر العقاري، حيث وجه الرئيس بمواصلة ميكنة كافة فروع ومكاتب التوثيق لتطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي تصدر عنه، نظراً لأهميته ولتعامله اليومي مع كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية.

كما اطلع الرئيس على ما تم من إجراءات من قبل وزارة العدل لإنهاء المنازعات الحكومية بين مختلف الجهات، حيث تم في هذا الإطار الفصل في كافة الدعاوي التي يرجع بعضها إلى تسعينيات القرن الماضي.

السيسي وزير العدل الشهر العقاري

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