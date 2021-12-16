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السيسي يوجه بالتوسع في استخدام التكنولوجيا في منظومة عمل المحاكم

05:11 م الخميس 16 ديسمبر 2021
السيسي يوجه بالتوسع في استخدام التكنولوجيا في منظومة عمل المحاكم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "جهود تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية".

واستعرض وزير العدل في هذا الإطار أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي، من حيث رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، وتطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.

ووجّه الرئيس بالتوسع في استخدام أحدث الوسائل الإلكترونية والتكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، للمساهمة في سرعة الإجراءات واختصار زمن التقاضي، وكذلك تعميم نظام التقاضي عن بعد في كافة المحاكم خلال الفترة القادمة.

السيسي وزير العدل السفير بسام راضي

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