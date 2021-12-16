المركزي لبحوث الحشائش ينظم دورة تدريبية بشأن الاستخدام الآمن لمبيدات الحشائش



كتب- أحمد مسعد:

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش دورة تدريبية تحت عنوان الاستخدام الآمن والفعال لمبيدات الحشائش بمديرية الزراعة بقنا خلال الفترة من 19 إلى 3 ديسمبر 2021 وستقام هذه الدورة تحت رعاية المهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة بقنا مع الأخذ بجميع الإجراءات الاحترازية الخاصة للوقاية من فيروس كورونا.

وتهدف الدورة إلى توصيل الإرشادات الفنية للمزارعين والخاصة بالخسائر الحشائش للمحاصيل المختلفة وأهم مبيدات الحشائش المستخدمة في المكافحة والاحتياطات الواجب مراعاتها عند استخدام مبيدات الحشائش مما ينعكس بدوره على زيادة إنتاجية هذه المحاصيل.

وأشار الدكتور عادل عمران، وكيل المعمل للإرشاد والتدريب، إلى أن هذه الدورة ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2021/2022 وضمن مجموعة من الدورات التي يقيمها المعمل لتوعية المزارعين حيث تتناول موضوعات عدة أهمها الخسائر التي تحدثها الحشائش للمحاصيل وكيفية التعرف عليها وآلات الرش وكيفية معايرتها والاحتياطات الواجب مراعاتها عند رش المبيدات وطرق مكافحتها في المحاصيل المختلفة وأهم التوصيات الفنية لمبيدات الحشائش الموصى بها في المحاصيل الحقلية والبستانية والخضر وجوانب الجسور والمصارف.