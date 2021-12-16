فصل الموظف المتعاطي المخدرات.. برلمانية تطالب بإجراءات حاسمة مع بدء تطبيق القانون

كتب - نشأت علي

طالبت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، باتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاه كل موظف يتعاطى المخدرات حفاظا على المجتمع وأرواح المصريين، وذلك بالتزامن مع بدء سريان وتطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، أمس الأربعاء، بعد انتهاء فترة السماح المقررة في القانون من وقت تطبيقه لإعطاء الفرصة للمتعاطين للتعافي والتوجه إلى مؤسسات الدولة لمساعدتهم.

وأضافت أبوشقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن القانون من القوانين المهمة التي ستعيد الانضباط للجهاز الإداري للدولة، وستعمل على الحفاظ على حياة المواطنين ومصالحهم أثناء التعامل مع الموظف المتعاطي للمخدرات وتقليل الحوادث الناتجة عن تعاطي المخدرات.

وأشارت إلى أن القانون أحيط بعدد من الضمانات القانونية المهمة التي تمنع استغلاله من قبل الرؤساء أو الدرجات العليا للتنكيل بالموظفين الصغار بضوابط حاكمة تمنع الكيد أو التعنت بلاسبب، وإنما يكون الهدف الأسمى هو خلق بيئة عمل نظيفة لا يشوبها الاعتلال الذي يمكن أن ينتج عن تعاطي المواد المخدرة.

وطالبت أميرة أبوشقة الموظفين الذين ساقتهم الأقدار لتعاطي المواد المخدرة باغتنام التسهيلات الواردة في القانون وسرعة تقديم أنفسهم للمراكز التي أقرتها الحكومة ووزارة التضامن على اعتبار أن المتقدم برضاه سيتم علاجه والتعامل معه.

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