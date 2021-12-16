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المعلمين: اجتماع طارئ لإعلان تفاصيل إيرادات صندوق المعاشات السبت القادم

04:11 م الخميس 16 ديسمبر 2021
المعلمين: اجتماع طارئ لإعلان تفاصيل إيرادات صندوق المعاشات السبت القادم

خلف الزناتي نقيب المعلمين

كتب- مينا غالي:

أعلنت نقابة المعلمين، عقد اجتماع عاجل لرؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى جميع المحافظات برئاسة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، وذلك بمقر النقابة العامة للمهن التعليمية بالجزيرة في القاهرة، صباح السبت القادم.

ويستهدف الاجتماع عرض تفاصيل معاشات المعلمين بالأرقام، والفارق بين الإيرادات والمصروفات، بما يوضح التحديات التي تواجه مجلس النقابة لتوفير مستحقات المعاشات التي تصرف كل 3 أشهر.

كما يُعرض خلال الاجتماع تفاصيل المذكرة التي سيتم إرسالها لمجلس الوزراء، ومجلس النواب، بضرورة تعديل قانون نقابة المعلمين وزيادة موارد صندوق المعاشات بما يسمح بتوفير الالتزامات الكبيرة.

وأوضحت النقابة أن موارد صندوق المعاشات أقل من المستحقات المطلوبة، وتتناقص كل عام لخروج أعداد كبيرة من المعلمين للمعاش وصل إلى 363 ألف معلم خلال السنوات الست الأخيرة، وتوقف دفع الاشتراكات الخاصة بهم، ولم تُجر إلا مسابقة تعيين واحدة هي 30 ألف معلم عام 2015، بجانب تراجع إيرادات موارد الصندوق الأخرى.

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