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بيان رسمي يكشف تفاصيل محاولة انتحار شاب أسفل عجلات مترو الدقي

03:46 م الخميس 16 ديسمبر 2021
بيان رسمي يكشف تفاصيل محاولة انتحار شاب أسفل عجلات مترو الدقي

مترو الأنفاق

كتب- أسامة علي:


أعلن أحمد عبدالهادي بكير، المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، تفاصيل محاولة انتحار شاب على أحد خطوط المترو.

وقال عبدالهادي، في بيان، إنه في تمام الساعة 2:30 م وأثناء دخول قطار رقم 296 رصيف محطة مترو الدقي باتجاه رصيف شبرا الخيمة بالخط الثاني فوجئ قائد القطار بأحد الأشخاص يبلغ من العمر 35 عاما يلقي بنفسه أمام القطار.

وبحسب البيان، تمكن قائد القطار عزت يوسف من الرباط عليه قبل دهسه بالقطار.

وعلى الفور انتقلت فرق الطوارئ بالمحطة وتم إخراجه من على السكة بمعرفة ناظر المحطة والخدمات الأمنية المتواجدة بالمحطة وحيث وجد مصابا بقطع في مشط القدم اليمنى واليسرى وعلى الفور تم طلب عربة إسعاف لنقله إلى أقرب مستشفى لعمل اللازم استغرق ذلك 10 دقائق فقط وتم تسيير القطار بدون التأثير على حركة القطارات بالخط الثاني في الاتجاهين.

وأكد عبدالهادي على أنه تم تحرير محضر بالواقعة بمعرفة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق وتبين من المعاينة الأولية أنه شاب في العقد الثالث من العمر ويدعى (س. س. ي) مقيم بمنطقة الدقي.

كما أن حركة القطارات تعمل بانتظام بالخطين الأول والثاني في الاتجاهين كالمعتاد والتأخير ٧ دقائق فقط .

مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي بكير مترو الدقي الخدمات الأمنية

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