كتاب دليفري.. مصادر تكشف تفاصيل خدمة جديدة بمعرض القاهرة الدولي القادم

كتب- مصراوي:

قالت مصادر مطلعة بوزارة الثقافة إن معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، والتي ستنطلق نهاية شهر يناير القادم ستشهد إطلاق خدمات جديدة على المنصة الرقمية للمعرض من أهمها توصيل الكتاب للمنازل.

وأوضحت مصادر باللجنة العليا للمعرض، لمصراوي، أن هذه الخدمة سيتم تفعيلها بالتعاون مع هيئة البريد، مشيرة إلى أن الخدمات ستمتد إلى جميع دور النشر المشاركة في المعرض وتغطي كافة محافظات مصر، وستكون بمقابل بسيط.

ولفتت المصادر إلى وجود تسهيلات استثنائية خاصة بالمعرض، ويتيح إمكانية شحن عدد كبير من الكتب يصل إلى 10 كتب دون النظر عن الوزن، وبسعر زهيد، سيعلن عنه خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن دخول هذه الدورة لن يكون مجانيا مثل الدورة الماضية وإنما سيكون الدخول بخمسة جنيهات للفرد كما كان الأمر خلال الأعوام الماضية، وسيكون حجز التذاكر من على المنصة فقط، وستكون التذكرة للدخول يوما واحدا فقط، مثل تذكرة المترو، إذا خرج الشخص فلن يدخل إلا بتذكرة جديدة.

وفيما يلي رابط منصة معرض القاهرة الدولي للكتاب

https://cairobookfair.gebo.gov.eg/