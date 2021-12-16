أمطار ورياح وأتربة.. موجة عدم استقرار جديدة تضرب مصر في هذا الموعد

كتب- مينا غالي:

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الأسبوع المقبل اعتبارا من يوم الأحد.

موجة عدم استقرار

يشهد يوم الأحد 19 ديسمبر، نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري

يتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث (40-50% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

اضطراب حركة الملاحة بالبحر المتوسط

يتوقع حالة من الاضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم في الساعة، وارتفاع الموج من 2- إلى 4 أمتار.

طقس الاثنين 20 ديسمبر

يشهد يوم الاثنين 20 ديسمبر نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث 60% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، كما يسود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح (70- 75 كم/س)، وارتفاع الموج (4-5 متر).



طقس الثلاثاء 21 ديسمبر والأربعاء 22 ديسمبر

يشهد طقس يومي الثلاثاء والأربعاء سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، مصحوبة بنشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.​