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"مشط رجله اتقطع".. تفاصيل محاولة انتحار شاب تسبب في تعطل حركة المترو

03:12 م الخميس 16 ديسمبر 2021
"مشط رجله اتقطع".. تفاصيل محاولة انتحار شاب تسبب في تعطل حركة المترو

أرشيفية

كتب- محمد سامي:

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق، عودة تشغيل حركة مترو الأنفاق بعد توقف دام 7 دقائق فقط، عقب محاولة انتحار شاب أسفل عجلات القطار.

وقال عبدالهادي لمصراوي، إن شابا يدعى "سامي س. ي."، (35 سنة)، أقدم على الانتحار في محطة مترو الدقي، وذلك بإلقاء نفسه أسفل عجلات قطار مترو الأنفاق بالخط الثاني شبرا الخيمة - المنيب، وذلك بمحطة الدقي على رصيف اتجاه شبرا الخيمة.

وتابع متحدث مترو الأنفاق أنه تم إنقاذ الشاب، لافتا إلى أنه تعرض لقطع في كف القدم فقط.

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