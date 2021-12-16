امتحانات أبناء المصريين في السعودية.. بدء التسجيل إلكترونيا في هذا التوقيت

كتب- يوسف عفيفي:

كشف قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن بدء التسجيل لامتحانات أبناء الجالية المصرية بالسعودية إلكترونيا، ولا يحتاج الذهاب إلى المكاتب الثقافية بدول الاغتراب.

وأوضح حنفي لمصراوي، اليوم، أن امتحانات أبناء المصريين بالخارج للعام الدراسي 2022/2021 ستعقد على دورين، الأول اعتبارا من السبت الموافق 2 أبريل 2022، والدور الثاني اعتباراً من 16 يوليو 2022، وذلك طبقاً للجداول التي تصدرها الإدارة العامة للامتحانات.

وتابع: المراحل المسموح لها بدخول الامتحان هي:

أولاً: امتحانات مرحلة التعليم الأساسي (من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الإعدادي).

ثانيا: امتحانات النقل من الصف الأول الثانوي، وامتحانات النقل من الصف الثاني الثانوي.

ويمكن الإستفسار والمراسلة عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة العامة للامتحانات بوزارة التربية والتعليم بجمهورية مصر العربية(sonsabroad@moe.edu.gov

أو sonsabroad@yahoo.com )

وأشاد حنفي بدو الملحق الثقافي ورئيس البعثة التعليمية المصرية بالسعودية الدكتور عمرو عمران، والذي أجرى جولات في جميع أنحاء المملكة للقاء بأبناء مصر المقيمين بها، وذلك للوقوف على ما يتم عمله للتيسير على الطلبة حيث يتجاوز عددهم 50 ألف طالب وطالبة.