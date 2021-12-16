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النهار تتعاقد مع مفيدة شيحة وسهير جودة لتقديم برنامج اجتماعي

03:06 م الخميس 16 ديسمبر 2021
النهار تتعاقد مع مفيدة شيحة وسهير جودة لتقديم برنامج اجتماعي

سهير جودة ومفيدة شيحة

كتب- مينا غالي:

أعلنت قناة النهار؛ التعاقد مع الإعلامية مفيدة شيحة، وكذلك سهير جودة لتقديم برنامج اجتماعي في مطلع العام الجديد 2022.

وقالت قناة النهار في بيان، إن الإعلامية مفيدة شيحة إضافة كبيرة للقناة بسبب خبرتها الكبيرة إذ عملت بأكثر من برنامج ناجح لها من قبل، كما ارتبط بها الجمهور وظلت عالقة في أذهان الجميع ما بين الصغار والكبار، ما أهلها لأن تصبح إحدى أبرز نجمات الإعلام على الساحة العربية.

وأضافت القناة، أن الصحفية والإعلامية سهير جودة تتمتع أيضًا بحضور قوي أمام الشاشة، فضلًا عن كونها صحفية تمتلك كل أدوات المهنة وشاركت في تقديم عدد من البرامج في السنوات الماضية.

وتقوم إدارة القناة بعمل تطوير شامل في كافة برامجها، من خلال خطة عمل جديدة، تشمل تطويرًا جديدًا على مستوى الشكل والمضمون.

قناة النهار مفيدة شيحة سهير جودة

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