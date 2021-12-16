الأرصاد: 66.3% من المواطنين يثقون في توقعاتنا بشأن التقلبات الجوية

كتب- محمد نصار:

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الشكر لجميع من وثقوا في تنبؤاتها خلال الفترة الماضية.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الخميس، إن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أجرى استطلاعا للرأي تضمن سؤال المواطنين بالعيّنة عن مدى ثقتهم في توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تزامنا مع التقلبات الجوية في أحوال الطقس التي تشهدها البلاد حاليا، والتحذيرات المستمرة التي تعلن عنها هيئة الأرصاد الجوية المصرية، باعتبارها الجهة المعنية بتوفير البيانات الإحصائية والمناخية، والتنبؤات بمسارات العواصف وموجات الطقس من خلال شبكة ضخمة من محطات الرصد التي تغطي أنحاء الجمهورية.

وأوضحت النتائج بحسب بيان مجلس الوزراء، الخاص بثقة المواطنين في توقعات هيئة الأرصاد الجوية، أن 66.3% من المصريين يثقون في توقعات هيئة الأرصاد بشأن درجات الحرارة والأمطار والسيول، مقابل 17.8% لا يثقون بها، و20.5% لم يحددوا.

وأظهرت النتائج أن ذوي المستوى التعليمي الثانوي فأعلى، وذوي المستوى الاقتصادي المتوسط والأعلى بالعيّنة هم أكثر من يثقون في توقعات هيئة الأرصاد.

يذكر أنّ الاستطلاع أُجري هاتفيا خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021، على عيِّنة من البالغين 18 عاما فأكثر الذين يمتلكون هواتف محمولة، وبلغ عدد الاستجابات الفعلية 983.