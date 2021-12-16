برلماني يطالب برفع رسوم الإغراق على البيليت وحديد التسليح

كتب- نشأت علي:

أعلن النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، عن تقدمه بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حول ارتفاع أسعار حديد التسليح بشكل مبالغ فيه دون مبرر للزيادة، مطالبا الحكومة بسرعة التحرك حتى يتم وقف الارتفاع الجنوني في أسعار حديد التسليح.

وكشف مسعود أنه بعد رفع رسوم الإغراق على حديد التسليح وجد أنه لم يؤد إلى الانخفاض المأمول به في أسعاره الأمر الذي من شأنه أن يحدث أزمة في السوق العقاري المصري وزيادة الركود الذي يعاني منه القطاع نتيجة أزمة جائحة كورونا، علاوة على ارتفاع أسعار العقارات مما يمثل عبئًا على المواطنين، مشيرا إلى أنه عندما تم رسوم الإغراق حدثت زيادة في أسعار الحديد غير مبررة، وهذا من شأنه أن يحدث تأثيرا سلبيا على حركة البيع والشراء في الأسواق.

وطالب المهندس أمين من الحكومة الإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لمواجهة ظاهرة الارتفاع الكبير والمستمر في أسعار حديد التسليح وفي مقدمتها فرض رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح والبيليت، مشيرا إلى أن هناك العديد من المصانع فرضت زيادة جديدة على أسعار الحديد بأسباب غير مبررة.

وأكد المهندس أمين مسعود على أن هناك تأثيرات سلبية وخطيرة سيتعرض لها قطاع التشييد والبناء والتطوير العقاري بسبب الارتفاعات المستمرة في كل ما يتعلق بصناعة التشييد والبناء، مطالبا من الحكومة الإسراع في حماية هذه الصناعة الاستراتيجية والمهمة والتي تعتبر واحدة من أهم القطاعات الجاذبة للعمالة.