تحديث الطقس.. أمطار اليوم وسحب على هذه المناطق

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تطورات حالة الطقس وأماكن تواجد السحب المنخفضة والمتوسطة في الوقت الحالي.

وقالت الأرصاد، في بيان، اليوم الخميس، إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية ومناطق من شمال الدلتا يصاحبها سقوط الأمطار.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار الأمطار خلال اليوم بشكل متقطع وتمتد إلى السواحل الشرقية.