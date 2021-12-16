67 مركبة.. تسليم كراسي كهربائية وتروسيكلات لذوي الهمم بالجيزة

كتب- يوسف عفيفي:

سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، 67 كرسيا كهربائيا وتروسيكلا للأسر الأكثر احتياجًا وذوي الهمم والقدرات الخاصة من أبناء محافظة الجيزة مقدمة من مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية للعمل على دعمهم وتسهيل سبل الحياة لهم.

وأكد المحافظ، على اهتمام الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم لدعم الخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل المعيشة مؤكدا أن إطلاق مبادرة قادرون باختلاف كان له الدافع الكبير في بحث احتياجاتهم والسعي نحو حلها.

وأشاد محافظ الجيزة، بدور جمعية مصطفى وعلي أمين الخيرية ومساهمتهم الفعالة في دعم الأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً على أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم مبادرات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل سبل المعيشة لهم.

وثمن راشد، الدور الحيوي لتلك المؤسسات المجتمعية في دعم قضايا تنمية المجتمع، مؤكدا على استمرار التعاون بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني الجيزة.

وحرص المحافظ، خلال تسليم الكراسي المتحركة والتروسيكلات، على الاستماع إلى مطالب الحاضرين، معربا عن سعادته بلقائه بهم وأن مكتبه مفتوح دائما أمامهم لتذليل العقبات وحل أية مشكلات تواجههم وحرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

حضر فعاليات تسليم الكراسي المتحركة والتروسيكلات، هند عبدالحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، وصفية مصطفى أمين، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، وهاني صادق أمين الصندوق، وصفاء سعد أمين المجلس، ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الاجتماعي.