Masrawy logo white

الحكومة: أوميكرون وصل 77 دولة وأعراضه أقل حدة من دلتا وبيتا

01:33 م الخميس 16 ديسمبر 2021
الحكومة: أوميكرون وصل 77 دولة وأعراضه أقل حدة من دلتا وبيتا

أوميكرون

كتب- محمد غايات:

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالميا.

وتناول الوزير آخر تطورات المتحور الجديد "أوميكرون"، مشيرا إلى أن ٧٧ دولة أعلنت حتى الآن عن ظهور هذا المتحور في العينات الإيجابية، سواء لمواطنين كان لهم أو ليس لهم تاريخ سفر.

وأضاف خالد عبدالغفار، أن الأشخاص المصابين بأوميكرون تظهر عليهم أعراض أقل حدة من تلك الموجودة في مرضى دلتا وبيتا.

وتابع أن نسبة كبيرة تبدو بدون أعراض وآخرون عانوا من السعال فقط مما يعني انخفاضاً في نسب دخول المستشفيات.

أوميكرون دلتا مصطفى مدبولي خالد عبدالغفار متحور

الخبر التالى:

السياحة: بدء تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية بمنطقة الأهرامات - صور

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. رسميا.. الحكومة توافق على منح جرعة معززة من لقاح كورونا للمواطنين بشرط

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا