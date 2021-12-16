الحكومة: أوميكرون وصل 77 دولة وأعراضه أقل حدة من دلتا وبيتا

كتب- محمد غايات:

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالميا.

وتناول الوزير آخر تطورات المتحور الجديد "أوميكرون"، مشيرا إلى أن ٧٧ دولة أعلنت حتى الآن عن ظهور هذا المتحور في العينات الإيجابية، سواء لمواطنين كان لهم أو ليس لهم تاريخ سفر.

وأضاف خالد عبدالغفار، أن الأشخاص المصابين بأوميكرون تظهر عليهم أعراض أقل حدة من تلك الموجودة في مرضى دلتا وبيتا.

وتابع أن نسبة كبيرة تبدو بدون أعراض وآخرون عانوا من السعال فقط مما يعني انخفاضاً في نسب دخول المستشفيات.

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