بيزنس الولادة القيصرية.. طلب إحاطة: مصر تخطت النسب المحددة من الصحة العالمية بمراحل

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة، إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن انتشار بيزنس الولادة القيصرية في مصر.

وقالت إيناس، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار كبير لعمليات الولادة القيصرية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تحتل المرتبة الأولى عالميًا بنسبة 63% في عمليات الولادة القيصرية بحسب دراسة سابقة نشرتها صحيفة الجارديان.

وأشارت إلى أنه بالرغم من أن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة لنسب الولادة القيصرية بألاّ تتجاوز 15% في أي مجتمع، إلا أن مصر تخطته بمراحل، بسبب رغبة المستشفيات والأطباء في تحصيل أموال أكثر، الأمر الذي ينتج عنه وقوع الكثيرات من ذوات "الحمل الحرج"، فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، مما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب.

وأضافت عضو مجلس النواب، أن المستشفيات الخاصة تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح مالية، رغم أن الأنسب لهذه الحالات هي الولادة الطبيعية، لافتة إلى أنه من الممكن حدوث مضاعفات كثيرة قد تلحق بالحامل، نتيجة عدم أو سوء التشخيص مثل النزيف أثناء فترة الحمل أو النزيف الحاد أثناء عملية الوضع، مما يستدعي استئصال الرحم.

وطالبت عضو مجلس النواب بالقضاء على بيزنس الولادة القيصرية، من خلال إلزام المستشفيات الخاصة والأطباء بآلية التعامل مع الحمل الحرج، وأن يتم تفضيل الولادة الطبيعية ما لم تكن الحالات تتطلب ذلك.

كما طالبت بضرورة التوعية بآلية التعامل مع الحمل الحرج بمختلف حالاته.