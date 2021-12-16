6 خدمات تموينية يمكن الحصول عليها إلكترونيا من المنزل

كتب- محمد سامي:

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية إصدار بعض الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال المكاتب والمراكز التكنولوجية وعبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية.

ويأتي ذلك بالرغم من قيام الوزارة بوقف خدمة إضافة الأفراد للأسر الأولى بالرعاية لأجل غير مسمى لعدم توافر الاعتماد المالي للإضافة.

وتشترط وزارة التموين والمديريات التابعة لها حصول المواطنين على لقاح فيروس كورونا المستجد من أجل السماح لهم بدخول مقار الوزارة والمديريات والمكاتب التموينية وذلك تطبيقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويمكن للمواطنين الذين لم يتلقوا حتى اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد الحصول على عدد من الخدمات التموينية التي تتيحها بوابة دعم مصر من المنزل عبر الرابط التالي:

https://www.tamwin.com.eg/

وتشمل الخدمات التي تتيح الوزارة الحصول عليها إلكترونيا عبر موقع دعم مصر ما يلي:

1- إصدار بطاقة تموينية جديدة في إطار الفصل الاجتماعي للزوج المقيد على بطاقة والده ويستحق صرف الخبز والسلع التموينية.

2- ضم الزوجة المستحقة إلى بطاقة تموين الزوج.

3- إصدار بدل فاقد للبطاقة التموينية.

4- إصدار بدل تالف للبطاقة التموينية.

5- نقل بطاقة التموين من محافظة إلى أخرى بشرط تغيير محل الإقامة.

6- تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.