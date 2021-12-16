"الصحفيين" تعلن موعد استخراج كارنيهات الأعضاء الجدد المقبولين في لجنة القيد

كتب- مينا غالي:



أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، أنه سيتم تحصيل رسوم القيد وسداد الاشتراكات ورسوم استخراج الكارنيهات للمتقدمين الجدد تحت التمرين بدءًا من يوم السبت المقبل 18 ديسمبر 2020، وحتى الخميس 23 ديسمبر، مع إحضار صورة شخصية للكارنيه.

وأعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، في 8 ديسمبر الجاري، نتيجة لجنة القيد بجدول تحت التمرين للصحفيين الجدد بمختلف الصحف المصرية.

واعتمد مجلس النقابة في اجتماعه الماضي نتيجة لجنة القيد "تحت التمرين" التي عقدت الشهر الماضي لـ 540 متقدما على 3 أيام.

كانت قد عقدت لجنة القيد برئاسة الكاتب الصحفي خالد ميري، وكيل النقابة، العديد من الاجتماعات مؤخرا، لاعتماد أسماء المقبولين ممن تقدموا للحصول على عضوية نقابة الصحفيين من الصحف المعتمدة التي لها تكويد في النقابة، وانتهت اللجنة من إعداد تقريرها المقرر أن يشتمل على عدد المقبولين وعدد المؤجلين والمرفوضين.

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