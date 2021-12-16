اليوم.. انطلاق اجتماع المكتب التنفيذي الـ 36 لوزراء الطاقة العرب

كتب- محمد صلاح:



انطلقت ،اليوم الخميس ، فعاليات الاجتماع الـ 36 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية.

ويسبق تلك الاجتماعات اجتماع لجنتي خبراء الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في الدول العربية وذلك لمناقشة الموضوعات ذات الأهمية على الساحة العربية وعلى رأسها السوق العربية المشتركة وتحول الطاقة في المنطقة العربية وموضوعات كفاءة الطاقة والتعاون مع التكتلات والمنظمات الإقليمية.

وفي سياق متصل ستثمر هذه الاجتماعات عن إصدار العديد من القرارات التي سيتم رفعها إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء في دورته الرابعة عشر القادمة المزمع انعقادها مارس 2022.