وزارة التربية والتعليم تصدر توجيها مهما بشأن مناهج الابتدائي والإعدادي

كتب- يوسف عفيفي:

نبهت وزارة التربية والتعليم، على جميع مدارس الجمهورية، بضرورة تطبيق الخريطة الزمنية وفقا لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على المرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، دون حذف أي جزء منها.

جاء ذلك في بيان رسمي، نقله المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن الوزارة، للرد على شائعة حذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى إتاحة العديد من المنصات الإلكترونية التي يمكن للطلاب الاستفادة منها في تحصيل وفهم المناهج الدراسية كعنصر مكمل للحضور بالمدارس، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.