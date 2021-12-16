Masrawy logo white

وزارة التربية والتعليم تصدر توجيها مهما بشأن مناهج الابتدائي والإعدادي

12:04 م الخميس 16 ديسمبر 2021
وزارة التربية والتعليم تصدر توجيها مهما بشأن مناهج الابتدائي والإعدادي

وزارة التربية والتعليم

كتب- يوسف عفيفي:

نبهت وزارة التربية والتعليم، على جميع مدارس الجمهورية، بضرورة تطبيق الخريطة الزمنية وفقا لخطة توزيع شرح المناهج الدراسية المقررة على المرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، دون حذف أي جزء منها.

جاء ذلك في بيان رسمي، نقله المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن الوزارة، للرد على شائعة حذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بحذف أجزاء من المناهج التعليمية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية خلال الفصل الدراسي الأول لعام 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن.

وأشارت الوزارة إلى إتاحة العديد من المنصات الإلكترونية التي يمكن للطلاب الاستفادة منها في تحصيل وفهم المناهج الدراسية كعنصر مكمل للحضور بالمدارس، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وزارة التربية والتعليم مناهج الابتدائي مناهج الإعدادي مجلس الوزراء

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا