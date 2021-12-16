Masrawy logo white

غدا.. قطع وضعف المياه عن 14 منطقة كبرى بالقاهرة

11:58 ص الخميس 16 ديسمبر 2021
غدا.. قطع وضعف المياه عن 14 منطقة كبرى بالقاهرة

قطع المياه

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق التابعة لبهتيم وهي (ميدان الحلمية - الوحدة العربية - عزبة رستم - عزبة الجبلاوي - عزبة سليم - عزبة بدران - مدينة التعاون الشرقية - ميدنة فتح).

كما سيتم قطع المياه عن بعض المناطق التابعة لشبرا الخيمة وهي (مدينة السعادة - مدينة التعاون - أرض بشير - بيجام - المنشية الجديدة) وضعفها عن عزبة عثمان.

ويكون ذلك اعتبارا من الساعة 8 مساء يوم الجمعة 17/12/2021 وحتى الساعبة 4 صباح يوم السبت التالي الموافق 18/12/2021.

ويكون ذلك بسبب تنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم بجوار سور مترو أنفاق شبرا الخيمة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة في نطاق الأماكن المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

4

مياه القاهرة القاهرة الكبرى قطع المياه

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا