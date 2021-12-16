غدا.. قطع وضعف المياه عن 14 منطقة كبرى بالقاهرة

كتب- محمد نصار:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق التابعة لبهتيم وهي (ميدان الحلمية - الوحدة العربية - عزبة رستم - عزبة الجبلاوي - عزبة سليم - عزبة بدران - مدينة التعاون الشرقية - ميدنة فتح).

كما سيتم قطع المياه عن بعض المناطق التابعة لشبرا الخيمة وهي (مدينة السعادة - مدينة التعاون - أرض بشير - بيجام - المنشية الجديدة) وضعفها عن عزبة عثمان.

ويكون ذلك اعتبارا من الساعة 8 مساء يوم الجمعة 17/12/2021 وحتى الساعبة 4 صباح يوم السبت التالي الموافق 18/12/2021.

ويكون ذلك بسبب تنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم بجوار سور مترو أنفاق شبرا الخيمة.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة في نطاق الأماكن المتأثرة ويمكن طلبها من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.