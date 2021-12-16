اتصالات الشيوخ: منصة التقاضي الإلكتروني تقضي على بطء الإجراءات

كتب- نشأت علي:

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية إطلاق منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية في دعم خطوات مصر نحو التحول الرقمي واستغلال التطور التكنولوجي في كفاءة المحاكم الاقتصادية.

وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانين، إلى أن كثيرا ما نعاني من أزمة بطء إجراءات التقاضي وتأثيره السلبي على مصالح المواطنين، لذلك فإن منصة التقاضي الإلكتروني سوف تقضي على تلك الإشكاليات.

وأوضح حسانين، أن البدء بالمحاكم الاقتصادية في التقاضي الإلكتروني يأتي في إطار دعم جهود الدولة في مساندة الاستثمار وحل إشكاليات المستثمرين مما يترتب عليه إزالة أية عقبات والبت في كافة القضايا في هذا الشأن.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأهمية أن تتضمن المنصة مستقبلا كافة القضايا بما يحقق العدالة الناجزة، ويقضي على مشكلات التباطؤ الذي يؤثر على مصالح المواطنين.