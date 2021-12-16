Masrawy logo white

اتصالات الشيوخ: منصة التقاضي الإلكتروني تقضي على بطء الإجراءات

11:35 ص الخميس 16 ديسمبر 2021
اتصالات الشيوخ: منصة التقاضي الإلكتروني تقضي على بطء الإجراءات

مجلس الشيوخ المصري

كتب- نشأت علي:

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، أهمية إطلاق منصة التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية في دعم خطوات مصر نحو التحول الرقمي واستغلال التطور التكنولوجي في كفاءة المحاكم الاقتصادية.

وأشار النائب في تصريحات للمحررين البرلمانين، إلى أن كثيرا ما نعاني من أزمة بطء إجراءات التقاضي وتأثيره السلبي على مصالح المواطنين، لذلك فإن منصة التقاضي الإلكتروني سوف تقضي على تلك الإشكاليات.

وأوضح حسانين، أن البدء بالمحاكم الاقتصادية في التقاضي الإلكتروني يأتي في إطار دعم جهود الدولة في مساندة الاستثمار وحل إشكاليات المستثمرين مما يترتب عليه إزالة أية عقبات والبت في كافة القضايا في هذا الشأن.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأهمية أن تتضمن المنصة مستقبلا كافة القضايا بما يحقق العدالة الناجزة، ويقضي على مشكلات التباطؤ الذي يؤثر على مصالح المواطنين.

مجلس الشيوخ منصة التقاضي الإلكتروني التحول الرقمي التطور التكنولوجي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا