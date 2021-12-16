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كورونا اليوم.. الصحة: اللقاح يحمي من الإصابة في 4 أماكن بينها الجامعات

10:32 ص الخميس 16 ديسمبر 2021
كورونا اليوم.. الصحة: اللقاح يحمي من الإصابة في 4 أماكن بينها الجامعات

لقاح كورونا

كتب- محمد نصار:


أكدت وزارة الصحة والسكان على أهمية الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الصحة، في منشور توعوي، اليوم الخميس، إن لقاح فيروس كورونا يقلل من فرصة الإصابة بالعدوى في كل مكان تذهب إليه.

وتابعت الصحة: احمي نفسك وتلقى اللقاح من خلال الموقع الإلكتروني للتسجيل لتلقي اللقاح: اضغط هنا أو يمكن التسجيل في الوحدات الصحية أو مراكز الشباب أو محطات مترو الأنفاق.


وجاءت الأماكن التي يحمي لقاح كورونا من الإصابة بالعدوى فيها على النحو التالي:

1- العمل.

2- السفر.

3- التسوق.

4- خلال فترة الدراسة بالجامعة.​

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