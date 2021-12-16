الطقس اليوم.. الأمطار تهدد القاهرة وبرودة شديدة ليلا

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان، أن طقس الخميس يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء.

أجواء شتوية وبرودة شديدة

تسود أجواء شتوية باردة في أول الليل شديدة البرودة في آخره على كافة الأنحاء.

ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار على السواحل الشمالية وشمال الدلتا

توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا لنسبة حدوث 30% إلى 40% تقريبا.

أمطار قد تمتد إلى القاهرة الكبرى

توجد أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا قد تمتد إلى القاهرة الكبرى مساء بنسبة 20% تقريبا.

درجات الحرارة اليوم الخميس

القاهرة الكبرى والوجه البحري (18 نهارا - 11 ليلا).

السواحل الشمالية (17 نهارا - 13 ليلا).

جنوب سيناء (22 نهارا - 15 ليلا).

شمال الصعيد (18 نهارا - 7 ليلا).

جنوب الصعيد (22 نهارا - 11 ليلا).