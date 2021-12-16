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كورونا في 24 ساعة| تحذير من متحور جديد.. وأوميكرون سيكون الأكثر انتشارا في يناير المقبل

07:00 ص الخميس 16 ديسمبر 2021
كورونا في 24 ساعة| تحذير من متحور جديد.. وأوميكرون سيكون الأكثر انتشارا في يناير المقبل

أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، خروج 525 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 309354 حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

48 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأربعاء
الصحة العالمية: انتشار أوميكرون بمعدل لم نشهده مع المتغيرات السابقة
كينيا تعلن تسجيل أول 3 إصابات بمتحور "أوميكرون"
كورونا اليوم: تحذير من متحور جديد ناتج عن الإصابة بـ"دلتا" و"أوميكرون"
حاول ختم 11 كارتًا.. القبض على مزور كروت التطعيم بلقاح كورونا في السويس
المغرب يعلن تسجيل أول إصابة بمتحور أوميكرون
الأعلى منذ بدء الوباء.. بريطانيا تسجل رقمًا قياسيًا في إصابات كورونا
الصحة العالمية: اللقاحات المتوفرة أقل فعالية ضد أوميكرون
من أين جاء متحور أوميكرون ولماذا يهتم العلماء بمعرفة منشأه؟
"ناقوس خطر".. الصحة العالمية: متحور أوميكرون سيكون أكثر انتشارًا في يناير المقبل
مستشار الرئيس للصحة: أكثر من 500 مليون دولار تكلفة شراء لقاحات كورونا
عوض تاج الدين: 50 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

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كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
879

إصابات اليوم

48

وفيات اليوم

525

متعافون اليوم

371698

إجمالي الإصابات

21203

إجمالي الوفيات

309354

إجمالي المتعافين

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